Bope e alunos da PM fecham boca de fumo no bairro São Francisco, na Capital

Agentes do curso de formação de soldados agiram com supervisam do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM e prenderam nesta segunda-feira (13) mais um varejista do tráfico de drogas em Rio Branco, desta vez no bairro São Francisco.

O homem vendia drogas à granel quando foi flagrado pelo Bope. “Foram apreendidos 21 trouxinhas de pasta base de cocaína, mas ninguém foi preso”, disse a PM.

Já no bairro Taquari, um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma motocicleta roubada.