Bittar anuncia liberação de mais de R$ 7 milhões para saúde do Acre

O senador Marcio Bittar (MDB-AC) anunciou na manhã desta segunda-feira (13) a liberação de recursos oriundos de suas emendas individuais no valor de R$ 7,6 milhões. O dinheiro será destinado a 16 municípios do estado. Com a publicação das portarias no Diário Oficial da União, a liberação se dará nos próximos dias.

Todos os repasses se destinam ao ‘custeio de serviços de atenção básica em saúde’, e vão beneficiar ações em Assis Brasil, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Manoel Urbano, Acrelândia. Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Casto, Porto Walter, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Além desses, outros seis municípios do Acre devem receber recursos em breve, informou Marcio Bittar.

Para o senador do MDB, o período de quarentena em decorrência do novo coronavírus justifica a destinação das emendas.

“Tenho feito tudo o que está ao meu alcance para ajudar o povo do meu estado, independente de cores partidárias dos atuais prefeitos”, concluiu ele.