Mulher é detida tentando entrar com celular em sabão no presídio de Sena Madureira

Cresceu substancialmente a apreensão de aparelhos celulares nos presídios do Acre. Nos últimos dias, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) registra várias tentativas de ingresso desse acessórios no interior das celas. Neste sábado (11), por exemplo, policiais penais tiveram de dar voz de prisão a uma mulher que tentou encaminhar um celular para dentro da Unidade Penitenciária Evaristo de Morais, em Sena Madureira.

Para disfarçar, a mulher escondeu o equipamento dentro de uma barra de sabão. Durante o procedimento de revista, os policiais penais costumam cortar tais barras para identificar possíveis ilícitos e, desta vez, encontraram o celular.

“Diante do ocorrido, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia do município para o registro da ocorrência e os procedimentos de costume. No âmbito da unidade, a visitante teve a carteira de visitas retida e não poderá realizar visita por tantos dias. Um procedimento administrativo será aberto para investigar o real destino do material ilícito”, informou o IAPEN através de sua assessoria.