Igreja inova e Domingo de Páscoa é celebrado com carreata pelas comunidades de Rio Branco

Na data mais importante para no calendário católico, a Semana Santa tem sido diferente em 2202. A pandemia do coronavírus mudou o cenário das igrejas e da programação. No lugar de igrejas lotadas, procissão que reúne uma multidão, encenações da Paixão de Cristo e milhares de confissões, o que se viu foi o contrário. Igrejas vazias e as demais programações canceladas para não formar aglomerações.

Para que a data tão importante para o catolicismo não ficasse no esquecimento, os freis Renan e Agnaldo, junto com alguns fieis fizeram uma programação especial neste Domingo de Páscoa,12. Como as igrejas não podem receber os católicos, uma carreata percorreu diversos bairros da cidade levando o Santíssimo Sacramento emocionando as pessoas por onde passava.

Dona Maia Helena da Cruz, 80 anos, viveu um Domingo de Páscoa diferente. Mesmo a impossibilidade de sair de casa, não a impediu de exercer sua fé. A idosa montou um altar em frente de casa e ficou esperando a carreata passar para receber as bênçãos.