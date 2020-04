Governo distribui sacolões da merenda escolar nesta segunda-feira na Cidade do Povo

O Governo do Estado do Acre realiza nesta segunda-feira (13) a entrega das cestas básicas da merenda escolar na Cidade do Povo.

A distribuição começa às 10h, na Escola Frei Heitor Maria Turríni. Segundo decreto do governador Gladson Cameli, serão contempladas famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Os itens que compõem os sacolões são preferencialmente obtidos a partir do estoque já existente na Secretaria de Educação.