Governador diz que há dois casos confirmados de coronavírus em Cruzeiro do Sul

O comunicado interno da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre) deste domingo (12) diz que dois casos de Covid-19 foram confirmados em Cruzeiro do Sul. O governador Gladson Cameli também informou em sua rede social.

Os casos serão incluídos no boletim epidemiológico desta segunda-feira (13). A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) já acionou a Vigilância Sanitária no município e notificou a Prefeitura local para que sejam tomados todos os procedimentos médicos necessários no cuidado com as vítimas e com a contenção da proliferação da doença.

A confirmação eleva de 77 para 79 os casos da doença no Estado do Acre. Os primeiros casos positivos foram divulgados no dia 17 de março e desde então o vírus avança de modo sistemático pelo Estado.

Neste domingo o Acre chegou ao 3º caso oficial de contaminação comunitária, desta vez em Acrelândia. O contágio comunitário acontece quando ninguém sabe quem pegou de quem.

De acordo com o Governo do Estado, 917 casos foram notificados até agora nos municípios, sendo que desse total, 736 foram descartados. Outros 104 seguem aguardando o resultado dos exames do laboratório Charles Mérieux. O número de mortes pela doença segue em dois casos.