“Ficar em casa é a maior prova de amor ao próximo”, diz Gladson sobre Domingo de Páscoa

O governador Gladson Cameli disse neste domingo (12) que ficar em casa “é a maior prova de amor ao próximo que podemos dar neste momento”.

Gladson desejou feliz Páscoa as acreanos quando fez a declaração, um alerta para que as pessoas sigam as recomendações dos médicos e se mantenham em isolamento social.

O momento, disse o governador, é de “incertezas” mas a ressurreição de Cristo mostrará dias melhores aos acreanos.