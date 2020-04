Coronavírus se fortalece em Acrelândia com primeiro caso de transmissão comunitária

Com seus poucos mais de 15 mil habitantes, a pequena Acrelândia vive um drama sem fim com pandemia do coronavírus mesmo com medidas radicais que remontam a um estado de sítio. Neste domingo, 12 de abril, mais uma notícia desanimadora: uma agricultora de apenas 37 anos testou positivo para Covid-19 e, sem saber onde foi ou com quem se infectou, é o primeiro caso oficial da transmissão comunitária naquele município.

Ela relatou às autoridades sanitárias que esteve por várias vezes na cidade. Essa jovem agricultora é o 10º caso da doença em Acrelândia. “O contágio comunitário acontece quando a pessoa não sabe de quem pegou o vírus”, relembra a Secretaria de Estado da Saúde em seu boletim diário.

Fora Rio Branco e Acrelândia, outra cidade pequena, Plácido de Castro, na fronteira com a Bolívia, apresenta situação preocupante. Neste domingo, a Sesacre confirmou que uma autônoma de 30 anos que teve contato com pessoa contaminada já conhecida e tornou-se o 5º caso da doença naquele município.