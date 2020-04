Bombeiros encontram criança desaparecida em Cruzeiro do Sul

No final da tarde deste sábado (11) em Cruzeiro do Sul, o desespero da família de um menino de 3 anos, que passou o dia desaparecido, chegou ao fim. O menino foi devolvido à avó pelos Bombeiros Militares, que iniciaram as buscas logo após o sumiço ser informado via Ciosp.

O menino que sumiu do bairro Vale dos Buritis, apareceu numa fazenda próximo ao Vila Rica e os moradores acionaram o 190. Informaram aos Bombeiros que Miguel chegou ao local sujo e sem roupas.

Os Bombeiros levaram a criança para o quartel da corporação até a chegada da avó da criança e Conselho Tutelar para as medidas cabíveis e a devolução do menino à família.