Aglomerações em parques públicos serão reduzidas, informa governo

O Governo do Acre quer reduzir as aglomerações nos parques públicos de Rio Branco. Dezenas de acreanos vão estão utilizando esses espaços ao mesmo tempo e em situação de perigo sanitário, já que a prática de atividades físicas exigem distanciamento diferenciado.

Nesse contexto, o aparato de segurança pública do Estado anunciou que irá intensificar as incursões nesses locais visando conscientizar os frequentadores a reduzirem a presença nos parques.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, avalia que é importante que as pessoas tenham a consciência do problema e procurem fazer suas atividades em suas casas ou condomínios onde moram, porque as forças de segurança vão estar nas ruas orientando e explicando para o bem da própria vida e saúde da população, que esse tipo de atividade nos parques públicos trazem riscos de contágio.

“Nós já estamos com um efetivo do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar nas ruas orientando essas pessoas, que continuam saindo, mesmo que seja para praticar esporte ao ar livre, tendo em vista que existem riscos de contágio da Covid-19 nesses locais também. Hoje pela manhã (domingo, 12/4) eu estive reunido com o Sistema de Segurança quando eu solicitei a intensificação da fiscalização nesses locais, para que essas pessoas sejam orientadas sobre os cuidados e retornem às suas casas”, disse Santos à Agência de Notícias do Acre.