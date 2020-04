Promotor de Cruzeiro do Sul é a favor de restrição de pessoas

O promotor de justiça de Cruzeiro do Sul, Iverson Bueno disse que é a favor da restrição da entrada de pessoas pela BR-364 como tentativa de evitar que o coronavírus chegue ao Vale do Juruá. Em Cruzeiro do Sul e outras 4 cidades da região não há nenhum caso de Covid-19 confirmado.

“Se aqui ainda não temos casos confirmados penso que a medida mais adequada seria mesmo restringir a entrada de pessoas”, pondera ele.

Iverson Bueno destaca que grande parte da população tem a mesma opinião. Na manhã deste sábado, 11, o promotor, equipes de saúde e forças de segurança foram as ruas e comércio de Cruzeiro do Sul, orientar sobre o Decreto Governamental e ele ressalta que ouviu de muita gente que a melhor saída seria o fechamento da Rodovia Federal.

Durante a fiscalização afirmaram que a melhor solução seria o fechamento da BR ou controle mais rígido para autorizar acesso em Cruzeiro do Sul apenas dos produtos essenciais como alimentos, material de saúde e combustível e com isso liberar a economia e comércio local, justamente porque aqui não tem nenhum caso”.

Esse desejo também foi expressado pelo governador Gladson Cameli que cumpre agenda em Cruzeiro do Sul.

Mas por enquanto o DNIT não acena com essa possibilidade.