Prefeitura faz campanha, mas população diminui distanciamento social também em Xapuri

A Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri lançou uma campanha na internet intitulada “Opte pela vida – fique em casa”, por meio da qual autoridades locais e profissionais da saúde se dirigem à população em vídeos curtos pedindo para que as pessoas fiquem em casa, reforçando a mais importante medida para a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

Médicos e demais profissionais de saúde, promotor de justiça, juiz, padre e o próprio prefeito, entre outros, apelam nas gravações para que as pessoas não desrespeitem os pedidos de isolamento e distanciamento social. A campanha vem sendo divulgada por meio das redes sociais com o objetivo de manter o município sem o registro de casos da temida covid-19.

Daniel Lima, subsecretário municipal de Saúde, diz que o fato de ainda não terem sido confirmados casos da doença causada pelo novo coronavírus na cidade tem feito com as pessoas venham, aos poucos, se acomodando e abandonando o respeito às medidas impostas logo que os primeiros casos foram diagnosticados no estado do Acre.

“Nesse momento todo cuidado é pouco. Nós, da Saúde, estamos a cada dia nos preocupando mais porque sabemos que a situação é grave, mas as pessoas vão desacreditando e voltando a levar uma vida normal, o que é muito preocupante. A campanha busca conscientizar a população da necessidade de mantermos o distanciamento social como principal maneira de prevenção”, disse.

Apesar da campanha e dos apelos das autoridades, o ritmo de vida em Xapuri, no que diz respeito à circulação de pessoas pelas ruas da cidade, praticamente voltou ao normal no decorrer desta semana, com exceção da Sexta-Feira Santa, quando os mercados fecharam suas portas em respeito ao feriado religioso.

Até o último boletim sobre o avanço da covid-19 no Acre, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nessa sexta-feira, 10, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), Xapuri não tinha nenhum caso confirmado da doença. O município havia notificado, até então, 5 casos suspeitos, todos descartados por análise do Centro Charles Mérieux.

Isolamento no Brasil

De acordo com o jornal O Globo, na última semana o isolamento social dos brasileiros se afrouxou e o tráfego de pessoas e carros aumentou nas metrópoles brasileiras, segundo dados de aplicativos de transporte como Waze, Moovit e In Loco.

Dados do Waze compilados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) mostram que a redução no trânsito de carros chegou ao auge em 27 de março, sexta-feira, com um movimento 73% menor do que na primeira semana do mês. Já na última quarta-feira, 8 de abril, o trânsito estava 57% menor do que o habitual.

Outro olhar

Em 45 dias, a Covid-19 matou no Brasil mais do que dengue, H1N1 e sarampo ao longo de todo o ano de 2019. Autoridades sanitárias têm chamado atenção para os casos de dengue em 2020, que já são 15% superiores aos do ano passado e podem acelerar colapso do sistema de saúde no país.