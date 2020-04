Policiais Penais são colocados em quarentena devido contato com caso positivo de coronavírus

Dois policiais penais que atuam no Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, foram postos em quarentena nesta sexta-feira, 10. O motivo é que os profissionais do Juruá mantiveram contato durante uma ação do IAPEN em Tarauacá com outros policiais, que por sua vez, tiveram proximidade com o policiai penal de Rio Branco que teve o exame positivo para coronavírus.

A grande preocupação é se esses casos suspeitos tiveram contato com os detentos, já que um dos policiais de Cruzeiro do Sul era o chefe de equipe na sexta-feira quando foi decidido pela quarentena. O IAPEN não informou se o policial penal esteve com os presos e também não esclareceu se os dois agentes irão fazer exames.

Em Rio Branco, Arlenilson Cunha, diretor do IAPEN, afirmou, durante entrevista à TV Acre, que 5 policiais foram afastados de suas funções e também estão em quarentena após a confirmação do caso positivo.