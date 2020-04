Número de idosos cresceu no Acre e já são 7,9% da população

Do grupo de risco para o novo coronavírus, o Acre tem 7,9% de sua população com pessoas acima de 60 anos de idade. As duas pessoas mortas pela doença tinham acima de 70 anos, o que reforça a necessidade de isolamento para o idoso e sua família. O percentual do Acre está entre os menores do País.

Do total, mais de 50 mil idosos estão em Rio Branco mas o Estado, segundo o IBGE, abriga 71,1 mil pessoas com mais de 60 anos.

E essa é uma população que não para de crescer no Acre: segundo a Fundação Getúlio Vargas, eram 5,9% da população em 2018 e dois anos já somam 7,9%.

Apesar de ter um grande contingente na capital, Porto Acre abriga o maior percentual de idosos: 6,9%. Rio Branco tem 6,6%, segundo levantamento divulgado neste sábado (11) pelo UOL.

Para melhorar o diagnóstico do Covid-19, um grande número de idosos foi vacinado contra a influenza. Essa vacina não imuniza contra o coronavírus mas facilita a avaliação do idoso se ele apresentar sintomas que são parecidos com os da gripe.

No País, a maior concentração de pessoas com mais de 60 anos é verificada no Rio Grande do Sul, onde 18,77% dos 11,4 milhões de habitantes são idosos.

Apesar de serem mais suscetíveis a um agravamento da Covid-19, especialmente se apresentaram doenças crônicas como cardiopatias, diabetes e outras, os jovens também estão sofrendo com a doença.

Assim, a recomendação é que todas as faixas etárias sigam as orientações, lavem as mãos com frequência e mantenham-se em isolamento social.