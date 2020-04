“Não estamos de férias”, diz Mauro Sérgio ao pedir que comunidade escolar realize atividades

O secretário de Educação, Mauro Sergio, pediu neste sábado (11) à comunidade escolar do Acre –professores, gestores, alunos e pais –que se utilizem das atividades contidas no guia produzido pela Secretaria de Educação para serem realizadas durante a suspensão das aulas.

“Não estamos de férias”, diz o secretário em comunicado feito através de vídeo nas redes socias. Ele recomenda o isolamento social e que as aulas normais voltarão “quando for seguro”. Assim, a comunidade deve se esforçar para realizar as atividades de modo remoto, em casa.

As aulas presenciais estão suspensas até 30 de abril. Se o quadro pandêmico estiver controlado, as escolas voltam a funcionar.

A proposta é que os alunos dediquem algum tempo do dia para realizar as atividades. Estudantes da Escola Clínio Brandão, na Via Verde, em Rio Branco, usam a plataforma Google Classroom mas nem todos podem acessar por falta de computador ou celular.

