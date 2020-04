MS orienta o uso de máscaras caseira e ainda ensina a fazer

O Ministério da Saúde afirma que tem realizado ações para adquirir Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de diversos fornecedores, tanto nacionais quanto internacionais, bem como ações no sentido de descentralizar os recursos para apoiar os estados, municípios e Distrito Federal na compra desses EPIs conforme suas necessidades.

Ocorre que diante da pandemia do coronavírus há escassez de EPIs em diversos países.Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que máscaras cirúrgicas e N95/PFF2 sejam priorizadas para os profissionais, considerando que os serviços de saúde são os locais com maior potencial de concentração de vírus, ao mesmo tempo em que a manutenção de suas atividades precisar ser garantida, mediante ações que visem a proteção de profissionais e pacientes.

Pesquisas têm apontado que a utilização de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de casos.

O próprio Ministério da Saúde sugere que a população faça suas próprias máscaras caseiras, utilizando tecidos que podem assegurar uma boa efetividade se forem bem desenhadas e higienizadas corretamente. Os tecidos recomendados para utilização como máscara são os seguintes: Tecido de saco de aspirador, cotton (composto de poliéster 55% e algodão 45%), Tecido de algodão (como camisetas 100% algodão) e Fronhas de tecido antimicrobiano.

O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que esteja bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais. Dado que, quanto maior a aglomeração de pessoas, maior a probabilidade de circulação do vírus, o uso das máscaras caseiras faz especial sentido quando houver necessidade de deslocamento ou permanência para um espaço onde há maior circulação de pessoas.

Pessoas com quadro de síndrome gripal que estiver em isolamento domiciliar, deve continuar usando preferencialmente máscara cirúrgica. O mesmo vale para o cuidador mais próximo dessa pessoa, quando estiver no mesmo ambiente da casa.

Aprenda a fazer sua máscara

Usando uma camiseta – Corte a camiseta e espessura dupla usando como base as marcações indicadas de metragem de 21 e 34 cm). Faça um ponto de segurança na parte inferior; Insira um papel entre as camadas; Amarre a alça superior ao redor do pescoço, passando por cima das orelhas; Amarre a alça inferior na direção do topo da cabeça.

Usando costura e plástico – Separe o tecido que tenha disponível (tecido de algodão, tricoline, cotton, TNT, outros têxteis). Faça um molde em papel de forma no qual o tamanho da máscara permita cobrir a boca e nariz, 21 cm altura e 34 cm largura); Faça a máscara usando duplo tecido; Prenda e costure na extremidade da máscara em um elástico, ou amarras.

As medidas de utilização e higienização das máscaras caseiras fazem a diferença para a eficiência da iniciativa. Desta forma, os seguintes cuidados devem ser utilizados: O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada entre familiares, amigos e outros. Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para minimizar os espaços entre o rosto e a máscara. Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não fique ajustando a máscara na rua. Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a máscara. Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando de tocar na parte da frente.

Higienização – Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos.

Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão. A máscara deve estar seca para sua reutilização.

Ao sinal de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova máscara deve ser feita.