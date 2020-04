MPAC e Polícias fiscalizam e orientam população do Juruá

Neste sábado representantes do Ministério Público, polícias Civil e Militar e secretarias de Saúde do Estado e Município percorreram toda a área central de Cruzeiro do Sul numa ação de fiscalização e orientação sobre o Decreto Governamental para comerciantes e pessoas que estavam nas ruas.

A ação de combate ao Coronavírus deverá ser repetida na próxima semana.

O promotor Iverson Bueno cita que é momento muito sensível e grave, pois apesar de não haver casos de Covid-19 na região, em Rio Branco, os números aumentam a cada dia.

“Infelizmente as pessoas ainda pensam que como ainda não existe caso confirmado no Juruá podem transitar normalmente pelas ruas e deixando de tomar cuidado como o isolamento social e distanciamento mínimo. Por isso temos que reforçar essa orientação de de fiquem em casa”, cita.

Além de Iverson Bueno o Promotor Fernando Terra também atuou neste sábado junto com o coordenador da Policia Civil no Juruá, delegado Vinicius Almeida Andrade e o comandante da Polícia Militar no Juruá, Major Evandro Bezerra.

O delegado Vinícius Almeida destaca o caráter mais educativo que punitivo da ação. “Informamos sobre o fluxo adequado, a necessidade de distanciamento das pessoas e outros aspectos do Decreto Governamental”.

O comandante da PM, Major Evandro, afirma que a Polícia Militar estará diariamente atuando no cumprimento dos decretos Estadual e Municipal. “Mesmo os comércios que podem abrir devem seguir regras e as pessoas também dentro desses espaços. A Polícia Militar manterá essa orientação diária na cidade “, concluiu o comandante.