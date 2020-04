Fecomércio lança campanha para ajudar famílias carentes durante pandemia do coronavírus

Mais uma iniciativa para ajuda a matar a fome de quem está passando por necessidades neste período de pandemia do coronavírus.

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, através do Mesa Brasil do Sesc Acre e em parceria como o Sebrae e Governo do Estado do Acre, lançou nesta quinta-feira, 9, Campanha Solidária com a finalidade de arrecadar alimentos para famílias carentes e entidades atendidas pelo programa Mesa Brasil, afetadas pela pandemia de coronavírus.

Com o lema, “O vírus mata, mas a fome também”, a campanha busca minimizar a situação que muitas famílias carentes vêm enfrentando, pois em sua maioria, são formadas por pessoas desempregadas ou que exercem profissões autônomos e informais, principais afetados com a pandemia.

O programa Mesa Brasil Sesc no Acre atende a mais de 10 mil pessoas que são afetadas de maneira emergencial, principalmente nas necessidades primárias de alimentação e higiene. Nesse sentido, o projeto busca receber doações de supermercados, atacadistas, distribuidores e pessoas comuns, sensíveis ao momento atual do País e do mundo.

As doações podem ser realizadas nos pontos de coleta de alimentos localizados nos Supermercados Arasuper, Mercale, Pague Pouco e Recol Farma. O Mesa Brasil do Sesc Acre também disponibiliza o telefone 68 3223 8537 (Whatsapp) e o e-mail [email protected] para tirar dúvidas, dar informações e receber doações.