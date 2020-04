Casos de coronavírus saltam de 2 a 4 por dia e preocupa governo do Acre

O crescimento do número de casos de Covid-19 acendeu alerta vermelho no Governo do Acre. Das 815 pessoas já testadas pelo laboratório Charles Mérieux, ao menos 745 tenham tido os exames descartados, o número de casos positivos vem se mantendo numa média de 4 por dia e chegou a 8 nesta sexta-feira (10), subindo de 62 para 70 o número de casos confirmados em todo o Estado.

A questã parece ser o tempo: o Acre está na 4ª semana da pandemia, enquanto que Estados do sul e do sudeste do país já avançam na 13ª semana. Ou seja: conforme o ac24horas já antecipou, o Acre está longe do pico da pandemia mas ao invés de ver a curva epidemiológica achatar assiste a um preocupante crescimento.

A 4ª semana tem como referência os dias corridos que começaram em 17 de março, data em que os primeiros três casos no Acre foram registrados oficialmente.

Até o dia 17 de março, a média era de dois casos ao dia no Acre. “Foi logo após a confirmação dos primeiros três casos, no dia 17, que as notificações foram só aumentando”, observou Tania Bonfim, chefe da Área Técnica de Influenza e Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, em entrevista à Agência de Notícias do Acre.

“Então, não se engane, porque o número verdadeiro de casos é muito maior que o oficial, considerando que as pesquisas mostram que 86% dos infectados não apresentam sintomas, ou quando eles existem são na sua forma mais leve, ‘enganando’ como um resfriado comum, por assim dizer, a quem tem Covid-19″, completou a técnica.

O Governo do Acre condena a desobediência ao decreto governamental da quarentena: pessoas saem às ruas em grande número e provocam aglomerações nas cidades. Atualmente, apenas 45% da população permanece no isolamento.

De acordo com a agência oficial de comunicação do Acre, 15 pessoas seguem internadas com Covid-19, sendo que 11 delas estão apenas com suspeitas da doença, mas inspirando cuidados especiais, nas unidades de Saúde de Rio Branco neste momento. (RS/Agência de Noticias do Acre)