Bebedeira na casa de vereador de Porto Walter acaba com um morto e um ferido

Um homem identificado como Francisco da Silva Almeida foi morto a facadas e José Carlos da Silva Moreira ficou ferido durante uma bebedeira na noite desta sexta-feira, 10, na Comunidade Porto Said, que fica a uma hora de barco de Porto Walter. O caso aconteceu na casa do vereador Radir Teles Cameli (MDB), e o morto é sobrinho da esposa dele.

Segundo o policial civil Da Cruz, a comunidade aponta um homem chamado Dom Garcia como autor do homicídio e da tentativa de homicídio.

O corpo e o ferido foram levados Porto Walter as 3 horas da madrugada deste sábado. O homem esfaqueado está no Hospital da cidade.

Em Porto Walter vigora um Decreto restritivo por causa da pandemia de Coronavírus que proíbe aglomeração de pessoas. O vereador disse ao policial Da Cruz que não se tratava de uma festa dada na casa dele. “O vereador contou que estava com a família em um jantar quando o acusado do crime chegou ao local com outras pessoas e levava cerveja. Permaneceram na casa até o momento em que o crime aconteceu”, cita o policial, que vai ouvir outras pessoas que estavam no local do crime.

Logo depois de desferir as facadas nas duas vítimas o homem se evadiu pela mata. Da Cruz cita que as buscas por ele e começarão assim que conseguir um barco para ir até a Comunidade Porto Said.