Acre tem mais 2 casos de coronavírus e total chega a 72

O Ministério da Saúde atualizou o número de casos de coronavírus em todo o país.

Segundo os números do governo federal, confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde, no Acre existem dois novos casos nas últimas 24 horas e agora o total confirmado é de 72 diagnósticos positivos, sendo 2 óbitos.

De acordo com a Sesacre, os dois novos casos são de um servidor público de 49 anos, que teve contato com pessoa suspeita de contágio para coronavírus, e de um açougueiro de 47 anos que acredita ter pego no trabalho de uma pessoa que também está em situação de suspeita de contaminação. Ambos são moradores de Rio Branco.

Até o momento são 867 casos notificados, sendo que desses, 721 foram descartados. Outros 74 seguem aguardando o resultado de exame do laboratório Mérieux.

O boletim aponta ainda que 41 já foram curadas do coronavírus no Acre.

No Brasil, os casos confirmados já chegam a 20.727 casos, com 1.124 mortes.