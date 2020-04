Acre está entre os Estados com maior taxa de cura do coronavírus

O levantamento produzido pelo jornal Correio do Estado, do Mato Grosso do Sul, mostra que o Acre tem atualmente a segunda taxa de cura de pacientes com Covid-19. Segundo apurou o jornal sul-matogrossense, 62,90% dos doentes acabaram se curando no Acre.

O levantamento põe Alagoas como o Estado com maior quantidade de casos leves ou cujos pacientes conseguiram resistir aos sintomas, com 91,89% de recuperação. Dos 37 casos confirmados, 34 estão curados.

O Acre, lembra o jornal, registra 62 pacientes com o novo coronavírus, dos quais 21 continuam internados ou em isolamento domiciliar. Somente duas pessoas morreram em decorrência da Covid-19″, diz jornal baseando-se em dados da manhã de sexta-feira, 10 de abril, período em que ainda não se tinha informação oficial do aumento de casos.

No final desta sexta-feira, 10, a Secretaria de Saúde do Acre (SESACRE) informou que os casos confirmados por coronavírus no Estado subiram para 70. Dos 70 casos, 39 já receberam alta médica e estão se tratando em casa.

Três estados tiveram porcentual abaixo dos 10%: Pernambuco (7,93%), Amazonas (6,92%) e o Ceará (3,38%). Este último tem um dos índices mais altos de contaminação do país, com 1,115 casos confirmados e 40 mortes causadas pela Covid-19.

