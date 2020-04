Sesacre contraria fala de profissional de saúde e diz que UPA tinha respirador reserva

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) se manifestou por meio de nota sobre o vídeo em que uma profissional de saúde faz ventilação manual em um paciente com coronavírus e reclama que o aparelho que proporciona respiração artificial chegou à unidade de saúde quebrado.

Segundo a nota o paciente não sofrer nenhum prejuízo em seu quadro clínico, já que um outro motor-respirador reserva estava na unidade de saúde e substituiu o equipamento defeituoso.

A Sesacre explica ainda que está adquirindo dois novos equipamentos par a UPA.

Confira a nota da Sesacre:

UPA TINHA MOTOR-RESPIRADOR RESERVA E EQUIPAMENTO SUBSTITUIU O APARELHO COM PROBLEMAS

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da UPA do Segundo Distrito, esclarece que o paciente que aparece em vídeo de internet na referida unidade não sofreu nenhum prejuízo na estabilização de seu quadro de dispneia [respiração descompassada e ofegante], porque outro equipamento, em pleno funcionamento, substituiu imediatamente o que apresentou problemas.

A gerência da UPA do Segundo Distrito explica que, tão logo o equipamento apresentou defeito, um novo aparelho foi colocado no lugar do que estava em pane.

E nesse intervalo, a integridade do paciente foi mantida por meio de um balão manual, que funcionou normalmente até que o moto-respirador defeituoso fosse reposto. O paciente se encontra, neste momento, internado na ‘UTI Covid’, no 5º andar do Pronto-Socorro de Rio Branco, para onde foi removido.

A Sesacre comunica ainda que, nesta sexta-feira, 10, estão sendo providenciados mais dois aparelhos para a unidade, e um técnico está fazendo os reparos à máquina defeituosa, perfazendo em breve um número de quatro motor-respiradores disponíveis para pacientes, com suspeitas ou confirmados de Covid-19, na unidade.

A equipe da UPA do Segundo Distrito continua à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Rio Branco, AC, 10 de abril de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre – Sesacre