Polícia de Acrelândia realiza prisão de idoso acusado de estuprar suas duas filhas

Na noite desta quinta-feira, 9, a Polícia Civil de Acrelândia realizou a prisão de um idoso, de 65 anos, acusado de estupro de vulnerável. A ação ocorreu após denúncia anônima.

Segundo informações, o acusado estaria supostamente abusando de suas filhas mulheres, inclusive, tendo filhos com ambas menores de idade. Após colhidas as primeiras informações, todos foram levados à delegacia de Acrelândia, ocasião em que as vítimas, duas adolescentes de 14 e 16 anos, aos prantos relataram os abusos sexuais sofridos.

Ao ser questionado sobre a denúncia, o acusado, afirmou que iria se manifestar apenas em juízo. Após uma verificação no Banco Nacional de Mandados de Prisão, os policiais descobriram um mandado de prisão motivo pelo qual lhe foi dado voz de prisão e encaminhado ao sistema de carceragem da delegacia.

De acordo com informação do delegado, Carlos Alberto da Costa Bayma, a Polícia Civil contou com a colaboração da Polícia Militar e de entidades de apoio do município, da rede de proteção à criança e adolescente. “Ademais, mesmo em tempos difíceis, a polícia sempre estará para ajudar os que necessitam”, afirmou