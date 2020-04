Paróquia São Peregrino transmite pelo Youtube a Celebração da Paixão de Cristo

Devido às recomendações do Ministério da Saúde e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ao enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19).

A Paróquia São Peregrino decidiu transmitir ao vivo a Celebração da Paixão de Cristo na tarde desta sexta-feira, 10, por meio do canal do Frei Renã Barros no Youtube.

A decisão partiu em função do avanço do novo coronavírus e seguindo as orientações desta orientando padres e diáconos sobre cuidados que devem ser tomados durante a liturgia das celebrações eucarísticas em prevenção a Covid-19.

ASSISTA:

