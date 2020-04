Médica que protestou contra isolamento social morre de coronavírus no Ceará

A médica Lúcia de Fátima Dantas de Abrantes, de 65 anos de idade, morreu infectada com coronavírus na última sexta-feira (10), em Iguatu, no Ceará. Ela estava internada na UTI do hospital da cidade.

Iguatu, de 100 mil habitantes, fica 370 quilômetros ao sul de Fortaleza. O Ceará é o terceiro estado brasileiro com mais casos de coronavírus, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em 16 de março, a médica fez uma publicação no Facebook em que minimiza o risco do coronavírus. “Existem vírus muito mais potente e que matam muito mais (h1n1 por exemplo) e ninguém está nem aí para eles. Porque será??????”, escreveu Lúcia, com imagem que também criticava a cobertura da imprensa sobre a pandemia.

No dia 27 de março, ela compartilhou uma convocação para uma carreata pela reabertura do comércio em Recife, organizada por empresários. Lúcia de Fátima Dantas de Abrantes é irmã de Johnson Gonçalves de Abrantes, conhecido advogado de João Pessoa.

Fonte: Fórum