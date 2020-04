Já é possível enviar atestado médico pela internet e pegar o auxílio de R$1.045

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) anunciou neste sábado (10) que agora o segurado já pode enviar o atestado médico diretamente pela plataforma Meu INSS (computador ou aplicativo para celulares) para ser avaliado pela perícia.

A Portaria Conjunta 9.381, que permite o início do procedimento, foi publicada nesta terça-feira (7), no Diário Oficial da União. Entre outras medidas, a Portaria permite também a antecipação no valor de R$1.045 para segurados que solicitarem o auxílio-doença.

Se já usa o aplicativo, basta baixar a atualização que já está disponível. Caso não tenha o App, basta baixar. Disponível para Android e iOS.

Confira o passo a passo para entender como fazer: https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Atestato-passo-a-passo.pdf