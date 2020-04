Índice da construção civil aumenta 0,12% no Acre em março

O Índice Nacional da Construção Civil, que mede a inflação do setor no país, teve aumento de 0,12 % no custo do metro quadrado em março no Estado do Acre. No acumulado de doze meses, o índice aumentou 5,19%.

Esse indicador é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou os dados na última sexta-feira (9).

O custo nacional da construção por metro quadrado custa atualmente R$1.297,30 no Acre, segundo o IBGE. A parcela dos materiais apresentou variação de 0,20%, registrando queda tanto em relação ao mês anterior (0,53%), como em relação a março de 2019 (0,79%), 0,33 e 0,59 pontos percentuais, respectivamente. Já a mão de obra, com dois acordos coletivos observados, apresentou variação de 0,51%, registrando alta significativa, 0,57% frente a taxa negativa de fevereiro (-0,06%). Já em relação a março de 2019, com taxa de 0,23%, a alta foi menos expressiva, 0,28%.