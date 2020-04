Dono da Fricarnes é preso em operação da polícia, mas é solto por “colaborar”

O empresário Clelson Alves de Araújo Junior, mais conhecido como “Júnior Picanha”, sócio-proprietário do Grupo Fricarnes, uma das maiores redes de açougue do Estado, foi um dos 7 presos na Operação Mitocôndria, desencadeada na quinta-feira, 9, pela Polícia Civil, que investiga desvio de recursos no fornecimento de merenda escolar.

O ac24horas apurou que Junior foi levado por agentes da Polícia Civil até a delegacia, prestou esclarecimentos colaborando com as autoridades e por isso, tanto o delegado do caso como o representante do Ministério Público relaxaram a sua prisão. Um alvará de soltura foi expedido pela justiça no mesmo dia.

Apesar de ser solto, a justiça bloqueou, preliminarmente, R$ 5 milhões das contas dos investigados, além de tornar, temporariamente, indisponíveis bens móveis, imóveis e semoventes dos envolvidos.

O advogado Tales Bordignon, responsável por defender o empresário, afirmou que as autoridades não acharam necessário que seu cliente ficasse preso já que esclareceu uma série de situações. Quanto ao bloqueio de contas e bens, ele ressaltou que ainda não teve acesso aos autos do processo e por isso não poderia se manifestar.