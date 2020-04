Casos de coronavírus no Acre sobem para 70

O Ministério da Saúde atualizou na tarde desta sexta-feira, 10, os caso de coronavírus em todo o Brasil.

Segundo o governo federal, no Acre, nas últimas 24 horas, o número teria saltado de 62 para 70 casos, o que significa o maior aumento desde que o primeiro caso de coronavírus foi registrado no Acre.

Vale ressaltar que o próprio governo do estado admitiu que há transmissão comunitária, que é quando não se consegue identificar onde o paciente contraiu a doença. No Acre, até o momento foram registrados dois óbitos provocados pelo coronavírus.

O mapa do coronavírus no Brrasil, de acordo com o Ministério da Saúde mostra que são 19.638 casos confirmados, com 1.056 mortes.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou os novos números de coronavírus por meio de seu boletim diário sobre a doença.

De acordo com a Sesacre, os novos contaminados confirmados são: um assistente técnico de 23 anos, uma servidora pública de 24 anos, um auxiliar de serviços gerais de 33 anos, uma profissional de saúde de 36, um gari de 37 anos, uma professora de 52 anos, um administrador de empresas de 42 anos e um servidor da iniciativa privada de 50 anos.

Em Plácido de Castro, a servidora pública de 24 anos fez aumentar o número de positivos, de três para quatro casos.

Todos sabem de quem pegaram a doença, ou seja, foram contaminados por pessoas que já tinham sido infectadas com a Covid-19.

As informações do Centro Charles Mérieux mostram ainda que o número de casos notificados subiu de 745 para 815, entre a quinta-feira, 9, e esta sexta, 10. Desse total, 688 foram descartados, ou seja, deram negativo para a Covid-19. O número de casos em análise subiu de 50, nesta quinta-feira, para 57, nesta sexta-feira, 10.