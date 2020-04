O Partidos dos Trabalhadores, o PT, não ficará de fora da eleição para prefeito e vereadores em Rio Branco. O impasse com o PSB está chegando ao fim em meio a Pandemia do coronavírus. O campo majoritário dos socialistas não quer aliança com o PT. Temem pelo desgaste, já que a onda do antipetismo ainda é muito forte. Já dizia meu avô no seringal: “O risco que corre o pau, corre o machado”. O PT anda tem uma barrica de votos, muito embora a realidade objetiva demonstre que encolheu muito.

Se a aliança com o PSB não se confirmar mesmo (o que é bem provável), quais serão as opções do PT? Necessariamente terá candidatura própria. Jorge Viana, Raimundo Angelim e Sibá Machado estão fora. Restaria ao partido a trinca de ases da DR: Léo de Brito, Daniel Zen ou o vereador Rodrigo Forneck. O PT precisa de um nome para aglutinar seus votos antes que fique só o Cesário Braga para apagar a luz e fechar a porta.

. O PT no Acre está se tornando um partido nanico que vive de um passado de glamour e de glória.

. O PT já foi uma fábrica de sonhos, mas entrou em decadência; fenômeno comum que já ocorreu com o MDB e PSDB.

. O desejo de manter-se no poder por 20 anos foi exatamente o que lhe derrotou nas urnas em 2018.

. Um paradoxo!

. Se tem uma coisa que nenhum petista graduado pode reclamar de ninguém é a falta de lealdade;

. Foi exatamente a falta de lealdade que contribuiu para a derrocada do partido.

. A deslealdade nas eleições de 2014 e 2018 foi extravagante!

. Atingiu o ápice com o embate entre Jorge Viana e Ney Amorim!

. O vereador Rodrigo Forneck é um dos bons quadros do partido para eleições mais ousadas.

. O problema do MDB no governo é que não sabe se canta ou assovia!

. A origem do conflito está na composição do secretariado lá atrás, em dezembro de 2018.

. Adalberto Ferreira, por exemplo, seria um excelente secretário de Administração e até Fazenda.

. Dirigentes do MDB, PSDB e Progressista precisam dialogar à exaustão!

. A nota emitida pelo diretório regional do PT contra a ex-prefeita Leila semana passada foi redigida pelo diretório municipal em Brasiléia…

. Tá explicado!

