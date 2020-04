Após Gladson falar em fechar a BR-364, DNIT diz que não vai fazer isso

Com relação à intenção do governador Gladson Cameli, de pedir o fechamento da BR-364 na tentativa de evitar a chegada do coronavírus no Juruá, o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, disse que não há a concordância da direção nacional do departamento para a medida.

Segundo ele, o pedido é legítimo, em razão da gravidade da pandemia, mas a orientação do governo federal é de não fechar as rodovias federais.

“A Superintendência não tem autonomia para autorizar fechamento de rodovia. Só o Ministro da Infraestrutura e Diretor-Geral que poderiam. O governador me ligou e eu consultei o Diretor-Geral do DNIT, General Santos Filho, que pediu que eu comunicasse ao governador que a orientação do Governo Federal é do não fechamento da rodovia, haja vista a essencialidade da via por causa do transporte de alimentos, medicamentos, combustíveis e o direito constitucional de ir e vir do cidadão, apesar de entendermos os motivos legítimos do pedido”.