Apenas 45% dos acreanos obedecem isolamento social

No dia 8 de abril, quinta-feira passada, 45% dos acreanos obedeciam quarentena e estavam em casa por causa do coronavírus, segundo o Índice de Isolamento Social, plataforma desenvolvida pela agência In Loco (www.inloco.com.br) para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19.

O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que ao menos 70% dos habitantes estejam isolados durante a pandemia.

A agência criou um mapa que mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento. “Ele existe para auxiliar as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e saúde”, diz a agência.

A intenção é que as pessoas usem o mapa para avaliar o percentual de isolamento em cada estado e o ranking nacional de estados mais isolados.

O índice acreano, segundo mostra a In Loco, já foi bem melhor e se aproximou dos 70% de habitantes em isolamento, mas é cada vez mais forte a impressão de que as pessoas abandonam o isolamento.