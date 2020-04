Acreana de 25 anos morre de câncer em Porto Alegre, no RS

Morreu nesta quinta-feira, 09, a jovem acreana Aline Souza, em Porto Alegre. Ela tinha 25 anos e tratava um câncer. Amigos e familiares decidiram se reunir na tarde desta sexta-feira, 10, no Lago do Amor, às 17h, para realizar uma cerimônia de despedida. Ela deixou um filho de 5 anos.

Devido ao avanço do Coronavírus no país, e a falta de voo para o Acre, além do fato dos pais de Aline serem do grupo de risco (Covid-19) fez com que a jovem fosse enterrada fora de seu estado de origem.

Aos amigos que não puderem ir, a amiga Zete Queiroz, relatou que será realizada uma Live às 17h, por meio de seu Facebook.

“Estaremos fazendo uma homenagem pra ela, e pra evitar aglomerações de pessoas, será transmitido ao VIVO, faremos uma LIVE aqui no FACEBOOK. Tomaremos todos os cuidados necessários do distanciamento social por conta dessa pandemia”, relatou em sua rede social.