UNE destaca APP e EPI de alunos da Ufac em mapa de ações contra o Covid-19

A União Nacional dos Estudantes (UNE) criou o projeto “Ciência Salva Vidas” para mapear e dar visibilidade aos projetos voltados ao combate à pandemia do Covid-19 em instituições de ensino de todo país. No Acre, a UNE destaca duas iniciativas: o aplicativo desenvolvido pelos alunos do curso de Sistemas de Informação da Ufac sobre coronavírus e a produção de equipamentos de proteção individual pelos estudantes de Medicina.

Os estudantes de SI criaram o SintomApp, aplicativo para monitoramento de sintomas da Covid-19, incluindo recomendação de ações e combate à pandemia. Os dados obtidos serão utilizados para fins científicos.

Junto com os estudantes de SI, os alunos de Medicina se aliaram à turma do Laboratório de Tecnologia 3D da Ufac e estão fabricando clipes de óculos de proteção para profissionais da área de saúde. A capacidade de produção é de cem clipes por dia. Os óculos fazem parte dos equipamentos de proteção individual (EPIs), que incluem escudos faciais e aventais descartáveis, produzidos voluntariamente por alunos do curso de Medicina da universidade acreana.

A UNE informa que instituições de ensino de todo o país já estão acontecendo mobilizações que incluem professores, especialistas, pesquisadores e estudantes atuando em diversas frentes.

Além de divulgar as iniciativas para conhecimento da população, a ideia é dar visibilidade aos projetos que precisam de doações de insumos, materiais, contribuição financeira e investimentos.