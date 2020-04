Ufac abre concurso para alunos atuarem como bolsistas em ações contra o coronavírus

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão (Proex) abriu um processo seletivo simplificado para seleção bolsistas de qualquer curso de graduação da Ufac para atuar em ações de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

Serão ofertadas 60 vagas. Os bolsistas selecionados irão receber R$ 400 por 12 horas semanais, nos meses de abril, maio e julho. As inscrições começaram nesta quarta-feira, 8, e seguem até a próxima quinta-feira (15).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo link: https://forms.gle/MArBpqBWohJcZAfT6. Os bolsistas serão divididos em três grupos, A (20 vagas), B (20 vagas) e C (20 vagas), sendo que os integrantes do grupo A e B, será aceito apenas alunos do curso de Medicina.

Os integrantes do grupo A ficarão responsáveis pela confecção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a serem usados por profissionais de saúde no enfrentamento ao coronavírus. Os integrantes serão orientado pelo Prof. Dr. Fernando de Assis Ferreira Melo.

Já os membros da equipe B realizarão atendimento à distância com o intuito de oferecer ao cidadão informações de enfrentamento, prevenção e identificação de possíveis sintomas da doença. Os integrantes serão orientados pelo Prof. Dr. Odilson Marcos Silvestre.

No terceiro podem participar alunos em qualquer curso da instituição, onde irão realizar ações de extensão que têm como finalidade a prevenção e o enfrentamento ao coronavírus.

Para mais informações, clique aqui.