Sindicato repudia falta de estrutura para atendimento de casos suspeitos de coronavírus

O Sindicato dos Médicos publicou no início da noite desta quinta-feira, 9, uma nota onde repudia o que classifica como falta de estrutura para o atendimento de casos suspeitos de coronavírus na UPA da Sobral.

Segundo o Sindmed há falta de testes rápidos e ambulância para encaminhar os pacientes para unidade de referência que é a UPA do 2º Distrito por meio do SAMU.

A nota diz ainda que existem reclamações similares em outas unidades de saúde, que denunciam também ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os primeiros atendimentos.

O sindicato esclarece que vai continuar a cobrar do governo o oferecimento de proteção adequada aos servidores, buscando evitar a proliferação do coronavírus.

Leia a nota do Sindmed:

Nota de Repúdio

A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) repudia a falta de estrutura para o atendimento de casos suspeitos por coronavírus na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sobral, como a ausência de testes rápidos e a falta de uma ambulância para o encaminhamento de todos os pacientes para a unidade de referência, a UPA do Segundo Distrito, de maneira segura através do SAMU, de modo que nao contamine outras pessoas por onde passar.

Os representantes desta entidade ainda alertam que existem reclamações semelhantes em outras unidades de saúde, além da falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os primeiros atendimentos.

Os membros deste Sindicato já reivindicaram e continuaram a reivindicar da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) a necessidade de oferecer suporte para a proteção dos servidores, buscando evitar a propagação do vírus entre os próprios trabalhadores, o que resultaria em baixa na quantidade de profissionais e a consequente fila de espera para diagnóstico e tratamento.

A Diretoria do Sindmed-AC continua orientando os médicos para denunciar os problemas encontrados nas unidades de saúde para que o setor jurídico da entidade possa atuar.

A Direção do Sindmed-AC