Prefeitura de Sena Madureira realiza vacinação contra a gripe em barreira epidemiológica

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da secretaria municipal de Saúde, realiza uma barreira epidemiológica na entrada da cidade, próximo ao Cenário Parque das Acácias, para alertar sobre os cuidados a serem tomados para coibir a contaminação da Covid-19, através do novo coronavírus. Aproveitando a barreira, equipes do setor de Imunização do município também reforçam a campanha de vacinação contra a Influenza, oferecendo vacinação no local a idosos acima de 55 anos e profissionais da saúde, sem que as pessoas saiam dos veículos.

Essa ação vem ocorrendo desde a última segunda-feira, dia 6, e seguirá até mesmo durante o feriadão desta semana. Com isso, a campanha contra a gripe em Sena já conseguiu imunizar durante a campanha cerca de 1.500 idosos e mais de 322 trabalhadores da área de saúde, público alvo da primeira fase de vacinação. “Estamos fazendo essa vacinação junto ao monitoramento em relação ao coronavírus. Esta é a nossa primeira fase da campanha. Salientamos que do dia 8 de abril até domingo, vamos intensificar essa vacinação nas barreiras”, explica o coordenador do setor de Imunização da cidade, o enfermeiro Donizete Fernandes.

A partir desta quarta-feira, 8, as unidades de saúde estarão fechadas por conta do feriado, mas as equipes permanecerão fazendo a vacinação aos idosos e aos trabalhadores em saúde nas barreiras. “Ressaltamos que a vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas ajuda na prevenção de outras doenças causadas pela influenza. Nesse momento, se prevenir é o melhor remédio”, diz o coordenador da campanha em Sena.

Somente em um dia de campanha, a secretaria do município conseguiu imunizar quase 70 pessoas. Mais 100 doses de vacina foram disponibilizadas nessa terça-feira (07). “A partir do próximo dia 16, estaremos vacinando um novo grupo na campanha. A meta de vacinação dessa primeira fase é de vacinar 2.498 idosos e 613 profissionais de saúde”, garante Fernandes.

Motoristas, ciclistas e pedestres são conscientizados na barreira epidemiológica sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar o contágio com o novo coronavírus, e recebem orientação do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS).

Estar imunizado contra uma síndrome gripal evita confundir os sintomas com a Covid-19. “Morrem mais de mil pessoas todos os anos por complicações de uma simples gripe, por isso a importância de vacinar os idosos, crianças, e gestantes”, salienta o enfermeiro.