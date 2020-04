Polícia prende homem que se passava pelo governador Gladson

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul prendeu na manhã desta quinta-feira, 9, um homem que se passava pelo governador Gladson Cameli nas redes sociais.

F.V.S.S, 34 anos, morador do bairro João Alves usou telefone cadastrado no nome de sua companheira, criou um perfil falso no nome do governador nas redes sociais e enganava mulheres de todo o Estado na intenção de obter vantagem em dinheiro.

O Departamento de Inteligência da Polícia com o apoio da equipe de investigação de Cruzeiro do Sul conseguiu localizar e quebrar o sigilo telefônico do homem.

Ele foi conduzido a Delegacia pelo Delegado Alexnaldo Batista e é ouvido neste momento.

O delegado cita que houve denuncia de vítimas e a Polícia iniciou investigação no ano passado, o que resultou na prisão de F.V.S.S