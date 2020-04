Polícia Penal encontra celulares em presídio de Cruzeiro do Sul

Polícias penais do Complexo Penitenciário Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, encontraram na noite desta quarta-feira, 8, quatro celulares em celas do Bloco 7 da unidade prisional.

Procedimento administrativo será aberto para investigar as circunstâncias da entrada dos aparelhos no presídio, que foi descoberta pelo setor de inteligência do complexo.

Os detentos responsáveis pelos equipamentos, já identificados, serão encaminhados à Delegacia para procedimentos.

O diretor do Complexo, Aslan Barbosa, ressalta a importância da retirada dos equipamentos do interior da unidade, no combate ao crime organizado. “Os celulares são utilizados para fortalecer o tráfico de drogas e as ações das organizações criminosas”, afirmou.