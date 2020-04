Polícia cumpre mandados em armazém de merenda e na casa de servidores, no Juruá

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul cumpre na manhã desta quinta-feira, 9, três mandados de busca e apreensão da Operação Mitocôndria que investiga pessoas e empresas fornecedoras de alimento para a merenda escolar no Acre. Os envolvidos no esquema estão supostamente ligados ao deputado estadual Manoel Moraes.

Um dos mandados é cumprido no armazém onde fica depositado toda a merenda escolar da Secretaria Estadual de Educação. Casas de servidores da Educação do Estado também são visitadas pelos policias que buscam documentos e telefones celulares.

A operação investiga esquema de corrupção na compra de merenda escolar em todo o Estado. Os criminosos podem ter movimentado mais de R$ 20 milhões no desvio de recursos públicos destinado a merenda escolar no Acre.

O empresário Cristian Silva Salves, filho do deputado estadual Manoel Moraes (PSB), foi um dos 7 presos durante a operação na manhã desta quinta-feira.