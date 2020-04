“Pescado está garantido na mesa dos acreanos”, afirma secretário

O peixe está garantido na mesa dos acreanos, afirmou nesta quinta-feira (9) o secretário de Produção e Agronegócio do Estado, Edvan Maciel.

Mesma segurança tem passado as autoridades, comerciantes e produtores de diferentes municípios. Em Sena Madureira, por exemplo, há peixarias que estão fazendo entrega no domicílio com pequeno acréscimo no valor final devido à taxa do delivery.

Em Rio Branco, cerca de dez pontos espalhados pela cidade vão comercializar dezenas de toneladas de diferentes espécies de pescado, já que a tradicional Feira do Peixe da Ceasa foi cancelada devido ao coronavírus.

Na própria Ceasa há o Mercado do Peixe, que registra grande movimentação nesta quinta-feira. Um técnico da Ceasa mantém a fila de compradores em ordem, de modo que ninguém fique próximo um do outro.

Os consumidores têm achado “salgados” os preços para limpar o pescado, e o peixe menor é o mais caro. O pequeno custa R$ 3,00 e o grande R$ 2,00. “O pequeno dá bem mais trabalho para limpar”, justifica uma comerciante.