Governo garante agilizar atendimento de demandas do Acre no combate a Covid-19

Reunindo os estados da região Norte, foi realizada na tarde desta quarta-feira, 8, uma videoconferência com a Presidência da República, por meio da Assessoria de Assuntos Federativos e representantes dos Comitês Estaduais de Acompanhamento de Emergência, para apresentação das ações desenvolvidas no Acre diante da crise do coronavírus.

A reunião foi coordenada pelo secretário de Estado da Casa Civil, Ribamar Trindade, pelo presidente do comitê no Acre, secretário de Saúde, Alysson Bestene. O secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, também participou da videoconferência.

De acordo com o secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, durante a reunião, cada estado teve a oportunidade de apresentar uma análise situacional com informações epidemiológicas e da rede de assistência à saúde.

Também foram relatadas pelos secretários estaduais as dificuldades na liberação de recursos da União e ainda solicitada agilidade no envio dos materiais e equipamentos do Ministério da Saúde para a ampliação de leitos de UTI’s que também não chegaram no estado.

“Agradecemos ao Governo Federal, pois o governador Gladson Cameli e toda equipe do Governo do Estado tem trabalho diariamente para conter o surto de coronavírus. A Assessoria de Assuntos Federativos se colocou à disposição dos estados para auxiliar no atendimento às demandas com os ministérios, e estaremos no aguardo do atendimento imediato das nossas solicitações”, comentou Ribamar Trindade.

Como encaminhamento, os estados devem enviar seus planos de necessidade, para o horizonte temporal, ou seja, no prazos de 15, 30 e 45 dias para atendimento à Covid-19 para subsidiar a reunião que a assessoria fará nesta quinta-feira, 9, com os representantes dos ministérios.

O secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, apresentou o panorama da estrutura da Secretaria Estadual de Saúde do Acre, enfatizando a necessidade de preparar o sistema público para o atendimento digno das vítimas de coronavírus.

“Também apresentamos ao Governo Federal o quadro epidemiológico do Acre, o que reforça a necessidade de aquisição imediata de equipamentos para que assim venhamos a evitar problemas maiores para nossa população”, alertou ele.

No Acre, o último boletim epidemiológico registra 58 casos confirmados da Covid-19. O número de casos notificados aumentou de 663 para 735, entre a terça e quarta-feira. Desse total, 604 foram descartados, ou seja, deram negativo para a Covid-19. O número de casos em análise aumentou de 63, na terça, para 73, nesta quarta-feira.

Atualmente 37 pessoas já receberam alta da doença no estado, o que significa que elas não apresentam mais o vírus no organismo. Duas pessoas morreram por contaminação pelo coronavírus.