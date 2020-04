Forneck enxota PSB e quer definição da prefeita 

O vereador Rodrigo Forneck (PT), que entregou a liderança da prefeita Socorro Neri na Câmara Municipal de Rio Branco disse ontem ao BLOG DO CRICA que, as conversas para a ida da prefeita Socorro Neri ao PROGRESSISTAS, e da qual não foi avisado, apenas acelerou a decisão já tomada de que iria deixar a função. Forneck diz que o seu compromisso é defender o legado do PT e ajudar a formar uma chapa competitiva na capital de candidatos a vereador. Revelou ao BLOG também que recusou pedido para que deixasse o PT para se filiar ao PSB. Na visão de Forneck, não dá mais para o partido esperar a prefeita Socorro Neri decidir se aceita ou não o PT numa coligação, porque está ficando muito ruim para a imagem do partido, que fica como se fosse um pedinte. Acha que o PT deve começar trabalhar numa candidatura própria, para não ser avisado já próximo da eleição. O PT vive o seu pior momento, é o certo.

GRATA SURPRESA

O vereador Rodrigo Forneck (PT) cumpriu com louvor o papel de ser o líder da prefeita Socorro Neri, que perde um vereador de qualidade, bom no debate, na sua defesa, e na formulação de idéias. Rodrigo é uma das gratas surpresas da faixa dos políticos jovens.

MUITA PANCADARIA

A Socorro Neri vai precisar encontrar na sua base de apoio um líder hábil, que não deixe os ataques sem respostas, porque na campanha a prefeita será o alvo fixo das pancadarias

A RECÍPROCA NÃO FOI VERDADEIRA

Sempre aprendi que decisão de Juiz se cumpre e se discute depois nos recursos. Mas a recíproca não é verdadeira quando o alvo é o Judiciário. Tinha que primeiro cumprir o decreto do governo que devolve os PMs à disposição aos quartéis. Foi uma afronta clara ao Gladson.

QUEM SOFRE É A POPULAÇÃO

E neste puxa-encolhe dos poderes quem sofre é a população atônita ante ao aumento de assaltos e arrombamentos de comércios pelos bandidos. São 230 PMs que estão à disposição dos poderes, quando poderiam estar nas ruas combatendo os marginais. Este é o foco do debate. E o Judiciário tem recursos para bancar a contratação de uma guarda privada.

EM CONSONÂNCIA COM VIDA

Ao proibir e com a fixação de sanções pecuniárias uma carreata articulada por empresários cruzeirenses para forçar a abertura dos comércios da cidade, o Juiz Flavio Mundim tomou uma decisão na defesa da vida. Ou estes senhores acham que, o Covid-19 não chegará ao Juruá?

AFASTA DE MIM ESTE CÁLICE

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, voltou ontem a descartar qualquer possibilidade de vir a disputar uma vaga de vereador em Rio Branco para engordar os votos da chapa do PT. “Ainda estão com isso? De jeito nenhum serei candidato”, ressaltou ao BLOG.

A QUE SITUAÇÃO CHEGOU?

Dos quatro vereadores do PT na capital, dois mudaram de partido e um não disputará a reeleição. Ficou apenas com o Rodrigo Forneck m(PT) na chapa para vereador. A que situação chegou o PT! Sem chapa para vereador e implorando por uma coligação à PMRB.

ACHO QUE NEM O SIBÁ ACEITA

O mais grave é que as principais lideranças do PT, Jorge Viana, Raimundo Angelim, Binho, Marcus Alexandre, Tião Viana, ninguém se pronuncia a respeito, na espera que um candidato á PMRB desabe do céu. Sugeri o Sibá Machado, mas acho que, nem ele coloca o pé neste barco.

MAIS CALADO QUE O MUDO

Nesta briga entre o MDB e o governador Gladson Cameli o presidente do partido, deputado federal Flaviano Melo (MDB) está mais calado que o mudo. Nem telefone atende para falar.

CHAMEM O BODÃO

Não estivesse em tempos de Covid-19 iria sugerir uma luta ao estilo UFC, tendo o Bodão de juiz, entre os vereadores Jailson Correia (PODEMOS) e Emerson Jarude (MDB), que vivem em constante troca de agressões verbais, quando era para estarem legislando para o povo.

PAREMOS DE HIPOCRISIA

Por qual razão tanto estardalhaço, com a entrada do ex-PCdoB Moisés Diniz no PROGRESSISTAS? O Gladson Cameli, o Sérgio Petecão, o Alan Rick, só para citar estes, por acaso não integraram a Frente Popular do Acre comandada pelo PT do Jorge Viana?

APOIOU QUEM?

Não se lembram que o ex-governador Orleir Cameli apoiou e jogou todo o peso do poder na candidatura do Jorge Viana (PT) ao governo, e só por isso o JV chegou ao Palácio Rio Branco?

MARFISA É O NOME

Que o PROGRESSISTAS terá candidato a prefeito da capital ficou claro. A aliança preferencial é com o PSD do senador Sérgio Petecão para indicar o vice, com a preferência no nome da Marfisa Galvão, seja o José Bestene, Ney Amorim ou Tião Bocalom o candidato à PMRB.

NÃO CHEGOU AO TETO

Continuam subindo os números dos contaminados e mortos pelo Covid-19 no Estado. E ainda tem gente que acha ser brincadeira. Mas vou continuar neste caso ao lado da ciência.

ALEGRIA DURA POUCO

Retornou a imoralidade. Foi derrubada a sentença judicial que transferia os recursos do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário para o combate ao Covid-19. O Brasil é um país de cômicos.

PALANQUE RECHEADO

O palanque da candidata a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PROGRESSISTAS), estará recheado de lideranças fortes, os senadores Petecão (PSD), Márcio Bittar (MDB) e Mailza Gomes (PROGRESSISTAS). Rosana estará ancorada em uma chapa forte para vereador.

DANDO O TROCO

Mesmo o prefeito André Maia tendo se filiado ao MDB, não terá o senador Márcio Bittar (MDB) no seu palanque. É um troco pelo prefeito não ter apoiado Bittar na última campanha.

DUELO INTERESSANTE

Nesta eleição em Senador Guiomard haverá uma disputa interessante. A do candidato a prefeito, vereador Gilson da Funerária (SD), com o prefeito André Maia (MDB), a quem dedurou, gravando um áudio que levou o André à prisão, para assumir no seu lugar.

VOLTA DO CIPÓ

Gilson não contava com a volta do prefeito André Maia, e nesta eleição será na base do cipó de aroeira voltando ao lombo de quem deu. Gilson ficou com a fama de dedo-duro. Será uma guerra de troca de acusações durante a campanha. Os sensíveis tratem de tapar os ouvidos.

PESQUISA DEFINIRÁ

O que vai definir o nome e a viabilidade do PROGRESSISTAS ter candidato a prefeito na capital serão as pesquisas que virão após o abrandamento dos casos de contaminação pelo Covid-19, o que deve acontecer lá pelo mês de junho, na projeção mais otimista de infectologistas.

EM ALTA NA CORTE

O senador Sérgio Petecão (PSD) passou a ser o político em alta na corte, depois das brigas do governo com o PSDB e MDB. Petecão, na verdade, tinha sido fritado por membros destes dois partidos espalhando que, ele seria candidato a governador em 2022; quando na verdade sempre disse que, a hipótese só vai ocorrer se o Gladson não disputar a reeleição.

GARANTIA DO CPF

A permanência do Ribamar Trindade na chefia do gabinete civil é a garantia de que o CPF do governador Gladson Cameli continuará limpo. É quem barra as propostas de aliados que ferem a lei. Exatamente por isso, por não permitir facilidades, é que alguns lhe olham de cara feia.

NÃO É ANISTIA

Estão vendendo alho por bugalho. Este projeto que suspende o pagamento dos consignados não significa a anistia das dívidas, como já vi comentários. Apenas empurra o prazo. É como transferir o enforcamento de agora para daqui a alguns meses, mas da forca não escapa.

HENRIQUE AFONSO

O senador Sérgio Petecão (PSD) trabalha no sentido de que haja uma grande aliança que envolva o governador e o prefeito em torno de um candidato à prefeitura da Cruzeiro do Sul. O nome defendido pelo Petecão é o do ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD).

CESSE A HIPOCRISIA

A imprensa não coloca a faca no pescoço de políticos para que briguem, mas quando brigam é dever da imprensa registrar os fatos. Se não querem ser manchete, que não briguem. Cesse a hipocrisia nesta terra de muro baixo, onde todo mundo sabe o que acontece em minutos.

TREMENDA IDIOTICE

É tudo muito simples, se concorda ou não com o que prega o presidente Bolsonaro sobre a forma de combater o Covid-19. As viúvas do Lula e aliados ridiculamente bradam por impeachment. Numa democracia implica você não ouvir apenas aquilo que lhe agrada,

FRASE MARCANTE

“Você pode investir num negócio que até um idiota poderia dirigir, porque algum dia um idiota o dirigirá”. Warren Buffet