Em menos de 24 horas, dois são executados em Cruzeiro do Sul

Na noite desta quarta-feira, 8, no bairro São José, em Cruzeiro do Sul, Jamesson Nunes Borges, 26 anos, foi morto com cinco tiros na cabeça. Ele foi executado na sua residência por dois homens não identificados. A família não sabe a motivação do crime.

A Polícia Militar e a perícia estiveram no local apurando os fatos, o corpo foi levado para o IML e a Polícia Civil vai investigar a execução.

Na terça-feira a noite, na Vila Santa Rosa em Cruzeiro do Sul, Ilson Ferreira Gualberto, de 56 anos, também foi morto com tiro na cabeça. Os autores não foram identificados.

A polícia segue em busca dos criminosos.