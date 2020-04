Correios podem ser alternativa para quem quer receber auxilio emergência e não tem CPF

Quem está de olho nos R$ 600 reais que o Governo Federal começou a conceder como Auxílio Emergencial para quem está tendo comprometimento de sua renda por causa da pandemia do coronavírus já sabe que uma das exigências é ter um CPF ativo.

Na capital acreana, quem precisa do serviço usa normalmente o atendimento na OCA. Ocorre que como forma de diminuir a proliferação da doença, o governo suspendeu os atendimentos no local.

Para não ficar de fora do recebimento do dinheiro que é importante para muitas famílias como única alternativa para a compra de alimentos, quem não tem CPF pode fazer uso do serviço que é disponibilizado também pelos Correios.

Nas agências de todo o país, também podem ser realizadas a regularização cadastral e a alteração de dados como data de nascimento, número do título eleitoral, endereço, nome da mãe e a mudança de sexo. Para solicitar a inscrição no cadastro, o cidadão deve comparecer a uma unidade dos Correios munido de seus documentos pessoais e pagar o valor de R$ 7,00. O número do documento sai na hora.