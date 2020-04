Alunos do Ifac serão beneficiados com auxílio emergencial e permanência

O edital será lançado na próxima semana para que os estudantes possam concorrer às vagas do Auxílio Emergencial

Preocupado com a situação econômica e social de seus alunos, o Instituto Federal do Acre (Ifac) anunciou que irá pagar Auxílio Emergencial durante o período de isolamento social e suspensão das aulas, devido a pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).

Serão beneficiados 300 alunos de cursos técnicos integrados e subsequentes, como também de cursos superiores, com o valor mensal de R$ 200. Além disso, mais de mil alunos da instituição também estarão sendo beneficiados com o pagamento do Auxílio Permanência.

Sò poderão participar da seletiva estudantes que comprovem renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, ou que sejam oriundos da rede pública de educação. O recurso tem como destino a complementação das despesas com alimentação.

Já o pagamento do Auxílio Emergencial tem o objetivo de estender a proteção social aos alunos em situação de vulnerabilidade que, por alguma questão recente de risco social, encontram dificuldades para manter as condições mínimas no período de calamidade pública.