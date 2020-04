Agente penitenciário diagnosticado com coronavírus não teve contato com detentos

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Arlenilson Cunha, divulgou uma nota pública na noite desta quinta-feira (9), colocando fim aos boatos envolvendo um policial penal que testou positivo ao novo coronavírus (Covid-19), teria tido contato com detentos.

O diretor do IAPEN afirmou que o policial penal se encontra em período de férias, tendo realizado o último plantão no dia 02 de abril. O policial foi acolhido pelos profissionais do Núcleo de Apoio ao Servidor Penitenciário (NASP), o qual presta o devido auxílio não só ao policial penal, mas também aos familiares.

“De acordo com as informações levantadas pelo NASP, o servidor não teve contato com detentos durante o plantão, no entanto, no que diz respeito ao contato com os demais colaboradores do sistema, um levantamento está sendo feito para que sejam realizadas as devidas orientações aos servidores.

“Aos servidores, o Iapen esclarece que aqueles que tiveram contato com o policial penal notificado serão devidamente avisados e orientados, visando resguardar a saúde de todos”, informou em nota.