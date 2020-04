Acre chega a 62 casos de coronavírus e pela primeira vez tem um paciente que não sabe onde contraiu a doença

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), divulgou que quatro novos casos foram confirmados no Acre. Portanto, nesta quinta-feira, 9, o número oficial de casos no estado chega a 62.

Um fato novo é que, pela primeira vez, a Sesacre registra os primeiros dois casos de contaminação comunitária ou sustentada, quando a transmissão do vírus é feita por fontes não identificadas.

É o caso de um agente penitenciário de 31 anos, que não sabe dizer de quem contraiu o vírus e de um administrador de empresas de 51 anos, que está internado em hospital de Rio Branco tratando de outra enfermidade que não era Covid-19.

O terceiro caso vem de Plácido de Castro, o de uma autônoma de 33 anos, que contraiu de um caso já confirmado, elevando de dois para três o número de infectados oficialmente pela doença naquele município.

O último e quarto caso desta quinta-feira é de um auxiliar de depósito, de 41 anos, que foi contaminado por pessoa infectada já identificada.

As informações do Laboratório Charles Mérieux revelam também que o número de casos notificados subiu de 735 para 745, entre a quarta-feira, 8, e esta quinta-feira, 9. Desse total, 633 já foram descartados, ou seja, deram negativo para a Covid-19. O número de casos em análise foi reduzido de 73, nesta quarta-feira, para 50, nesta quinta-feira, 9.

O número de mortes pela doença segue em dois casos, enquanto que 39 pessoas obtiveram alta, ou seja, não têm mais o vírus no organismo e estão curadas da Covid-19.