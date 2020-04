A 2ª divisão

Semana passada a coluna publicou o time da primeira divisão do campeonato eleitoral de Rio Branco, cujo final deverá ser no dia cinco de outubro (se a final e semifinal não forem adiadas em função da Pandemia do coronavírus). O sonho de um desses times é disputar a 1ª divisão, ou seja, o 2º turno. Avante, de Jarbas Soster e Manoel Roque, PSL de Fernando Zamora e Pedro Valério, PV de Pedro Longo e Shirley, Progressista de Bestene e Bocalom além, é claro, do advogado Sanderson Moura, Jamyl Asfury e Luziel Carvalho que vieram da 3ª divisão. O comentário não é jocoso. A análise é em termos de estrutura partidária. Eleição (infelizmente) ainda é decidida pelo poderio econômico. “Quem não tem um pau pra dá num gato só ganha o que a Luzia ganhou nas capoeiras”, velho ditado seringueiro. Nada contra Luzia, nem o que ela fez ou faz nas capoeiras. Quem dos nomes citados poderá disputar a final com Minoru Kinpara, Socorro Neri ou Roberto Duarte? Serão jogos emocionantes!

“O homem é tão bem manipulado e ideologizado que até mesmo o seu lazer se torna uma extensão do trabalho”. (Theodore Adorno)

. De acordo com o secretário de Finanças de Brasiléia, Tadeu Hassem, a merenda escolar no município é descentralizada;

. A aquisição dos produtos passa por um conselho municipal; uma ideia importada da gestão do ex-prefeito Raimundo Angelim.

. Esclareceu que a prefeitura injeta recursos para melhorar a qualidade da merenda!

. Os gregos, que inventaram a política, quando elegiam um governante, sendo ele bom ou ruim tinha que cumprir o mandato.

. Mesmo sendo um excelente “gestor” outro tinha que o substituir do contrário não seria democracia.

. A emenda da reeleição é um dos maiores desastres do sistema político brasileiro, a cova de muitos políticos.

. Só é bom quando tem dinheiro sobrando, e muito!

. Um dos pré-candidatos mais fortes em Epitaciolândia é o delegado Sérgio Lopes; caiu na graça de Deus e do povo!

. Acontece!

. Muita gente criticando a China, mas corrupto por lá é fuzilado e a família tem que pagar a bala do fuzil.

. Os órgãos mortais do infeliz são doados, aproveitam até os chifres!

. No Brasil, o povo fica olhando admirado (de boca aberta) os corruptos nas coluna e rede sociais esbanjando e ostentando o dinheiro roubado.

. Vi em um filme americano com Brad Pitt que o coronavírus é fichinha na frente do que vem por aí;

. Esse outro bicho as pessoas viram zumbis!

. Deusulivre!

. Acertadamente o governador Gladson e a prefeita Socorro prorrogaram a quarentena; a tendência é de agravamento da Pandemia do coronavírus.

. Bom dia!